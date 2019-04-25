Марк Стоун может сыграть за сборную Канады на ЧМ-2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун может сыграть за сборную Канады на чемпионате мира 2019 года, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэвид Шон. Игрок сообщил, что существует шанс увидеть его на чемпионате мира.



26-летний Стоун в ходе сезона сменил «Оттаву Сенаторз» на «Вегас». В регулярном чемпионате нападающий провёл 77 матчей, набрав в них 73 (33+40) балла при показателе полезности «+4» и пяти минутах штрафного времени. В семи матчах плей-офф Стоун забил шесть голов.



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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