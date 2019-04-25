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Филатов: победу над Беларусью нужно забыть, готовимся к полуфиналу с США

Филатов: победу над Беларусью нужно забыть, готовимся к полуфиналу с США
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов подвёл итоги четвертьфинала ЧМ с командой Беларуси (6:0).

«Сегодня команда провела много времени в атаке, взаимодействия у игроков были хорошими. Реализовывали свои моменты — поэтому и победили. Игра далась. Но попросили ребят сразу забыть эту игру. Мы уже готовимся к США.

Забивали игроки разных звеньев, но это сборная команда России, здесь лучшие игроки своего возраста собраны. Поэтому мы от каждого ждём голов.

Попытка Лихачева забить гол из лакросса? Не получилось, ничего страшного. Он умеет это делать, раньше забивал так, бить по рукам мы за такое не будем.

Сейчас нужно зацепиться за атакующую игру. Послезавтра нужно будет внимательно сыграть в обороне, соперник серьезный, потому надо минимизировать риски», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Беларусь прошли, а дальше страшно. Там Америка, играющая в советский хоккей
Тот случай, когда победа сборной России на ЮЧМ станет сенсацией.
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