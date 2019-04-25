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Сборная Канады вышла в полуфинал ЮЧМ, обыграв Латвию

Сборная Канады вышла в полуфинал ЮЧМ, обыграв Латвию
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады в четвертьфинале юниорского чемпионата мира победила команду Латвии, встреча завершилась со счётом 3:1. Канадский коллектив вышел в полуфинал, где 27 апреля сразится со сборной Швеции. В параллельном полуфинале между собой встретятся команды России и США.

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте — точным броском отметился защитник канадской сборной Брейден Шнайдер. Во втором периоде сборная Канады упрочила преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Пейтона Кребса. На 51-й минуте гол защитника Харийса Брантса сократил отставание Латвии. В концовке встрече Кребс удачным броском оформил дубль, установив окончательный счёт.

U18 ЧМ-2019
25 апреля 2019, четверг. 20:30 МСК
Канада U18
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Латвия U18
1:0 – Шнайдер (Трейси) – 13:48 (5x5), 2:0 – Кребс – 27:34 (5x5), 2:1 – Брантс (Витолиньш, Полцс) – 50:01 (5x3), 3:1 – Кребс (Зари, Шнайдер) – 59:40 (en)

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

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