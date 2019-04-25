Сборная Канады вышла в полуфинал ЮЧМ, обыграв Латвию

Сборная Канады в четвертьфинале юниорского чемпионата мира победила команду Латвии, встреча завершилась со счётом 3:1. Канадский коллектив вышел в полуфинал, где 27 апреля сразится со сборной Швеции. В параллельном полуфинале между собой встретятся команды России и США.



Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте — точным броском отметился защитник канадской сборной Брейден Шнайдер. Во втором периоде сборная Канады упрочила преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Пейтона Кребса. На 51-й минуте гол защитника Харийса Брантса сократил отставание Латвии. В концовке встрече Кребс удачным броском оформил дубль, установив окончательный счёт.

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года