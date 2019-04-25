Тротц: победа «Каролины» впечатляет, они просто так не сдадутся

Главный тренер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о противостоянии с «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.



«Победа „Каролины“? Очень впечатляет. Видно, что они играют в очень хороший командный хоккей. Их костяк обороны, вратарь и форварды сильны. Они просто так не сдадутся.



Могу сказать, что мы немного перегораем. Нам просто хочется играть. Пожалуй, есть ребята, которые скорее включают переключатель, а не выключают его. Они провели очень хорошую работу, но некоторая спешка есть. Раньше они относились к игре чуть более по-деловому, если хотите», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли



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