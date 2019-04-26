Овечкин, Кузнецов и Дадонов подтвердили участие на чемпионате мира

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также защитник «Торонто Мэйпл Лифс Никита Зайцев и форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов подтвердили участие на чемпионате мира. Об этом сообщила Федерация хоккея России в официальном «твиттере».

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз») и Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс») уже находятся в расположении национальной команды. Ранее вызов в сборную России получили игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров, а также форвард Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») и нападающий Никита Гусев («Вегас Голден Найтс»).

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года.