«Бостон» — «Коламбус»: Аккьяри забил Бобровскому в меньшинстве

В первом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». В начале второго периода хозяева впереди со счётом 1:0. На 11-й минуте в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» ворота Сергея Боброского поразил Ноэль Аккьяри, ассистентом выступил Чарли Макэвой. К этому моменту «Бостон» вёл по броскам в створ 9-1.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

В первом раунде «Коламбус» сенсационно в четырёх матчах обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» — победителя регулярного сезона. «Бостон» в семиматчевом противостоянии взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.