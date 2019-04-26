«Бостон» — «Коламбус»: Панарин набрал 6-е очко в плей-офф

В первом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Встреча подходит к завершению, гости впереди со счётом 2:1. Вторая шайба на счету Пьера-Люка Дюбуа. Ассистентами выступили Артемий Панарин и Сет Джонс.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги. В пяти матчах на счету Артемия 2 гола и 4 результативные передачи при показателе полезности «+4».

В первом раунде «Коламбус» сенсационно в четырёх матчах обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» — победителя регулярного сезона. «Бостон» в семиматчевом противостоянии взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.