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«Коламбус» уступил «Бостону» в первом матче серии, неcмотря на передачу Панарина

«Коламбус» уступил «Бостону» в первом матче серии, неcмотря на передачу Панарина
Хоккей / НХЛ

В первом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Бостон Брюинз» — 2:3.

Счёт на 11-й минуте в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» открыл форвард «Бостона» Ноэль Аккьяри. Второй период вышел безголевым, а в середине второго «жакеты» провели две результативные атаки в течение 12 секунд. Сначала отличился Райлли Нэш, затем – Пьер-Люк Дюбуа. На 56-й минуте Чарли Койл восстановил равновесие, а затем в овертайме принёс победу хозяевам.

Видео гола Койна можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Бостон» повёл в серии. Следующий матч также состоится в Бостоне 28 апреля, начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
26 апреля 2019, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 2
1:0, 0:0, 1:2, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Аккьяри (Макэвой) – 10:34 (4x5), 1:1 – Дубински (Нэш, Джонс) – 47:39 (5x5), 1:2 – Дюбуа (Панарин, Джонс) – 47:52 (5x5), 2:2 – Койл (Юханссон, Крюг) – 55:25 (5x5), 3:2 – Койл (Юханссон, Хайнен) – 65:15 (5x5)
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