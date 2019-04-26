«Сент-Луис» — «Даллас»: Барбашёв набрал первое очко в плей-офф

В первом матче полуфинала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Даллас Старз». Продолжается второй период, счёт равный — 1:1. Первый гол в матче записал на свой счёт форвард хозяев Робби Фаббри. Ассистентами выступили Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.

Таким образом, Барбашёв набрал своё первое очко в матчах Кубка Стэнли. В нынешнем плей-офф россиянин до этой встречи принял участие в шести матчах и отметился показателем полезности «-1».

Видео гола Фаббри можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В первом раунде «Сент-Луис» в шести матчах обыграл «Виннипег Джетс», а «Даллас» в шестиматчевом противостоянии взял верх над «Нэшвилл Предаторз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.