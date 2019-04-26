«Сент-Луис» забил первым же броском в створ, пробив Бишопа в «домик»

В первом матче серии второго раунда плей-офф «Сент-Луис Блюз» принимает «Даллас Старз». После второго периода команда из штата Миссури ведёт со счётом 3:1. Форвард хозяев Робби Фаббри поразил ворота соперников на 6-й минуте встречи, это был первый бросок «блюзменов» в матче.

Видео гола Фаббри можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В первом раунде «Сент-Луис» в шести матчах обыграл «Виннипег Джетс», а «Даллас» в шестиматчевом противостоянии взял верх над «Нэшвилл Предаторз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.