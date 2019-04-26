Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу в первом матче серии с «Далласом»

В первом матче полуфинала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Даллас Старз» — 3:2 (1:0; 1:1; 1:1).

Главным героем встречи стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который оформил дубль. Ещё одну шайбу в составе победителей забросил Робби Фаббри. Голами также отметились форварды «Далласа» Джейсон Спецца и Джейми Бенн.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 21 минуту 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот и совершил один силовой приём. Результативной передачей отметился форвард «блюзменов» Иван Барбашёв.

«Сент-Луис» повёл в серии. Следующий матч также состоится в Бостоне 28 апреля, начало – в 3:00 мск.