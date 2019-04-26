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Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу в первом матче серии с «Далласом»

Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу в первом матче серии с «Далласом»
Хоккей / НХЛ

В первом матче полуфинала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Даллас Старз» — 3:2 (1:0; 1:1; 1:1).

Главным героем встречи стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который оформил дубль. Ещё одну шайбу в составе победителей забросил Робби Фаббри. Голами также отметились форварды «Далласа» Джейсон Спецца и Джейми Бенн.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 21 минуту 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот и совершил один силовой приём. Результативной передачей отметился форвард «блюзменов» Иван Барбашёв.

«Сент-Луис» повёл в серии. Следующий матч также состоится в Бостоне 28 апреля, начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
26 апреля 2019, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2
1:0, 1:1, 1:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Фаббри (Барбашев, Парэйко) – 05:57 (5x5), 1:1 – Спецца (Клингберг, Цуккарелло) – 30:25 (5x5), 2:1 – Тарасенко (Шенн, Пьетранджело) – 38:03 (5x4), 3:1 – Тарасенко – 43:51 (5x5), 3:2 – Бенн (Хинц) – 57:43 (5x4)
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