«Сан-Хосе» объявил о подписании контракта с Данилом Юртайкиным

Россиянин Данил Юртайкин подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». С 21-летним форвардом был заключён контракт новичка.

«Данил — взрывной игрок, который использует свою скорость, чтобы создавать и поддерживать темп в нападении. Его навыки позволили ему стать одним из лучших снайперов КХЛ до 22 лет. Мы рады видеть его в нашем клубе», – заявил генеральный менеджер «Шаркс» Даг Уилсон.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 Юртайкин провёл за ярославский «Локомотив» 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина хоккеист отметился одной результативной передачей за 8 матчей.