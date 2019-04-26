Тарасенко признан первой звездой матча с «Далласом»

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:2 (1:0; 1:1; 1:1) в пользу хозяев.

Первой звездой матча был признан форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Россиянин провёл на льду 17 минут 54 секунды, нанёс два броска в створ ворот, забросил две шайбы и окончил матч с показателем полезности «+1».

Звание второй звезды встречи досталось нападающему «Блюз» Робби Фаббри, забросившему шайбу. Тройку лучших замкнул голкипер хозяев Джордан Биннингтон, который отразил 27 бросков из 29.

«Сент-Луис» повёл в серии. Следующий матч также состоится в Сент-Луисе 28 апреля, начало – в 3:00 мск.