Тарасенко вышел на 2-е место в истории «Сент-Луиса» по матчам в ПО с 2+ голами

В первом матче полуфинала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Даллас Старз» — 3:2 (1:0; 1:1; 1:1). «Блюзмены» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0.

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Главным героем встречи стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который оформил дубль. Ещё одну шайбу в составе победителей забросил Робби Фаббри. Голами также отметились форварды «Далласа» Джейсон Спецца и Джейми Бенн.



Россиянин провёл седьмой матч в плей-офф, в котором ему удалось забросить больше одной шайбы. По количеству таких игр Тарасенко вышел на второе место в истории «Сент-Луиса», догнав Берни Федерко. Лидером остаётся легендарный Бретт Халл, записавший себе в актив 13 игр с 2+ голами в плей-офф.