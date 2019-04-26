Торторелла: благодаря Бобровскому в первом периоде мы пропустили всего один гол

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением об игре голкипера команды Сергея Бобровского в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ). Россиянин отразил 34 броска из 37.
«Бобровский? Самым большим плюсом для нас после первого периода было то, что после него счёт был всего 0:1, это заслуга вратаря. У команды многие вещи не получались. Мы не держали темп игры, не думали на площадке настолько быстро, насколько это было необходимо. А потом уже нашли свою игру. Мы знаем, как надо играть. Вопрос только в исполнении, когда хоккей начинается», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
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