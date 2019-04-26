Эксперт TSN: Бобровский — лучший вратарь из тех, кто остался в плей-офф

Обозреватель TSN Фрэнк Серавалли оценил вклад голкипера Сергея Бобровского в результаты «Коламбус Блю Джекетс» в розыгрыше Кубка Стэнли—2019.

Календарь Кубка Стэнли — 2019

«Бобровский почти украл матч номер один против «Бостона». Эта способность «воровать» победы делает «Коламбус» командой, которая может претендовать на Кубок Стэнли. После того как он пропустил третий гол от «Тампы» в первом матче стартового раунда, его процент отражённых бросков составляет 94,4%, а в пяти последних матчах регулярного чемпионата он был и вовсе 95,1%. Сергей говорил, что использовал вынужденные дни ожидания соперника по второму раунду для того, чтобы поработать над своей техникой и теми аспектами игры, на которых он не мог сосредоточиться в ходе серий.



В нынешней погоне за Чашей лорда Стэнли Бобровский — лучший вратарь. После катастрофических пяти первых месяцев сезона он не только убил своих демонов, но и получил право претендовать на новый контракт уровня Кэри Прайса. В любое нормальное лето Бобровский стал бы свободным агентом номер один, но нынче он рискует не стать таковым даже в своей команде, потому что на рынок выходит и Артемий Панарин. Но прежде чем пойдёт разговор о контрактах, у Бобровского есть незаконченное дело в «Коламбусе». Он уже перевернул одну отрицательную сказку о себе с ног на голову. Он отрабатывает каждый доллар, укрепляя свою репутацию и связь между своей игрой и крупными деньгами», — отметил Серавалли.



Напомним, что контракт Кэри Прайса в «Монреале» — $ 10,5 млн за сезон. Нынешний контракт Бобровского в «Коламбусе» составляет $ 7,4 млн, что является третьей зарплатой по величине в НХЛ для вратарей.