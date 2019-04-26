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Итоги опроса «У кого из российских нападающих КХЛ больше шансов попасть на ЧМ?»

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Итоги опроса «У кого из российских нападающих КХЛ больше шансов попасть на ЧМ?»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

10 мая в Словакии начнётся чемпионат мира по хоккею. «Чемпионат» предложил читателям ответить на вопрос «У кого из нападающих КХЛ больше шансов попасть в заявку сборной России на ЧМ?».

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

В опросе приняли участие более 3500 человек. Подводим итоги голосования.

Первое место занял форвард ЦСКА Кирилл Капризов, за которого проголосовали 42% читателей. Второе место по итогам опроса досталось партнёру Капризова по ЦСКА Михаилу Григоренко (15% проголосовавших). В пятёрку также вошли: нападающий «Авангарда» Илья Михеев (9%), форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин (8%) и нападающий ЦСКА Иван Телегин (7%).

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Полные итоги голосования также можно посмотреть в PlayBuzz.

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