Итоги опроса «У кого из российских нападающих КХЛ больше шансов попасть на ЧМ?»

10 мая в Словакии начнётся чемпионат мира по хоккею. «Чемпионат» предложил читателям ответить на вопрос «У кого из нападающих КХЛ больше шансов попасть в заявку сборной России на ЧМ?».

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

В опросе приняли участие более 3500 человек. Подводим итоги голосования.



Первое место занял форвард ЦСКА Кирилл Капризов, за которого проголосовали 42% читателей. Второе место по итогам опроса досталось партнёру Капризова по ЦСКА Михаилу Григоренко (15% проголосовавших). В пятёрку также вошли: нападающий «Авангарда» Илья Михеев (9%), форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин (8%) и нападающий ЦСКА Иван Телегин (7%).

Овечкин, Кузнецов и Дадонов подтвердили участие в чемпионате мира

Скоро в составе сборной России начнётся чистка. Приезжают звёзды из НХЛ Россияне уступили Латвии в повторной игре. Для многих игроков это был последний матч за сборную в сезоне.

Полные итоги голосования также можно посмотреть в PlayBuzz.