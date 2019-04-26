«Сибирь» продлила на два года контракт с нападающим Максимом Казаковым

«Сибирь» подписала новый двухлетний контракт с нападающим Максимом Казаковым, сообщает официальный сайт новосибирского клуба.



В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он забросил девять шайб и отдал семь голевых передач при показателе полезности «-3» и 18 штрафных минутах. В среднем за матч он проводил на льду более 14 минут.



Ранее Казаков выступал за «Адмирал», «Авангард» и новокузнецкий «Металлург». Всего в КХЛ провёл 234 матча и набрал 83 (52+31) очка.



По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» не попала в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы отстали от «Трактора», занявшего восьмое место, на четыре очка.

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