Олимпийская сборная России обновила состав на турнир в Санкт-Петербурге

26 апреля олимпийская сборная России проведёт стартовый матч на международном турнире в Санкт-Петербурге c командой Норвегии. Начало встречи — в 19:30 мск.



Хоккеисты прибыли в город проведения турнира за сутки до начала своего матча. Перед стартом турнира российская сборная получила пополнение в лице игроков молодёжных команд «Локо» и «Авто», принимавших участие в финальной серии плей-офф МХЛ: нападающий Максим Рассейкин («Авто»), защитник Даниил Мисюль, нападающие Григорий Денисенко, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Максим Рассейкин (все – «Локо»).



В ходе тренировки были объявлены имена капитана — Игорь Руденков, и ассистентов — Михаил Мальцев, Артём Швец-Роговой.



Обновлённый состав выглядит следующим образом:



Вратари: Артём Загидулин («Металлург» Мг), Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).



Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев (оба — «Динамо» Москва), Вадим Кудако («Северсталь»), Игорь Исаев («Трактор»), Егор Рыков («Сочи»), Николай Демидов («Сибирь»), Юрий Козловский («Адмирал»), Даниил Мисюль («Локомотив»).



Нападающие: Андрей Кузьменко, Михаил Мальцев (все – СКА), Кирилл Марченко, Святослав Гребенщиков, Денис Орлович-Грудков (все — «СКА-Нева»), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Андрей Алтыбярмакян («Сочи»), Иван Муранов («Динамо» Москва), Богдан Якимов («Северсталь»), Игорь Руденков («Амур»), Иван Игумнов («Динамо» Москва, Максим Рассейкин («Автомобилист»), Григорий Денисенко, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Максим Рассейкин (все – «Локомотив»).

