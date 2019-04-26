О'Райлли: удивительно, как Тарасенко может создать что-то из ничего

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли поделился мнением об игре форварда Владимира Тарасенко в первом матче серии полуфинала Западной конференции с «Даллас Старз» (3:2). Российский хоккеист записал на свой счёт две заброшенные шайбы, второй гол оказался победным.



«Влади сыграл просто фантастически в эпизоде со вторым голом, это был очень важный момент матча. Он смог забить и дать команде дополнительную уверенность и комфорт. Мы получили возможность в каких-то эпизодах сыграть более спокойно, вернуться к нашей игре. Тарасенко — один из тех немногих хоккеистов, кто может решить исход встречи в одиночку, может выстрелить в таких моментах. Удивительно, как он может создать что-то из ничего», — приводит слова О’Райлли St.Louis Post-Dispatch.



Второй матч серии состоится в Сент-Луисе 28 апреля, начало – в 3:00 мск.

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