Лукоянов: сначала говорили: «Пусть Кокорин и Мамаев сидят». Теперь все жалеют их

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов высказал мнение относительно содержания под стражей футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.



«Пока ты сам не наступишь на эти грабли, то ничего не поймёшь. Пока сам не обожжешься, не поймешь, что это такое и как с этим быть. Все говорят о том, что ситуация с Кокориным и Мамаевым — перебор, хотя сначала говорили: «Пускай сидят». А сейчас все жалеют их: «Хватит их держать». Но судить вообще не нам, не тем, кто смотрит со стороны. Есть те, кто компетентен в этом вопросе и вправе их судить. Дай бог, чтобы они вынесли из случившегося урок», — приводит слова Лукоянова «Спорт Бизнес Online».

В октябре прошлого года Кокорин и Мамаев в компании из нескольких человек стали участниками сразу двух драк в центре Москвы. Позже они были задержаны и помещены в СИЗО. Весной суд продлил содержание под стражей футболистов до 25 сентября 2019 года.

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