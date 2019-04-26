Третьяк: с каждым годом уровень КХЛ становится всё выше

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги сезона в КХЛ. Победителем Кубка Гагарина стал ЦСКА, обыгравший в финале со счётом 4-0 «Авангард».



«С каждым годом уровень КХЛ становится всё выше, и это очень радует. Очень важно, что в новый сезон войдут все клубы, которые принимали участие в нынешнем. Значит, состав команд сохранился, и это тоже большое достижение. Появилось много молодых талантов, которые уже не только играют в основном составе своего клуба КХЛ, но и помогают сборной России. Надеюсь, что вместе мы будем радоваться победе нашей национальной команды на чемпионате мира, который стартует уже совсем скоро.



Мы видели упорную, спортивную борьбу в каждой серии плей-офф. ЦСКА, «Авангард», СКА, «Салават Юлаев», «Автомобилист» — в этом сезоне мы видели большую группу соискателей Кубка Гагарина. Но столичные «армейцы» за счёт мощного состава и грамотной тактики сумели завоевать долгожданный трофей. Я 21 год тренировался и играл в ЦСКА и вместе с болельщиками команды очень радовался этой победе. В последние годы «армейцы» трижды играли в финале Кубка Гагарина и наконец выиграли и вернули себе звание сильнейшей команды», — приводит слова Третьяка официальный сайт КХЛ.

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