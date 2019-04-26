Михеев — об НХЛ: есть клубы, которые интересуются, но сейчас не хочу обсуждать

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев отметил, что в его услугах заинтересовано несколько клубов НХЛ.



«Спасибо болельщикам за поддержку. Считаю, что мы проделали хорошую работу. Где-то немного не хватило, но всё впереди. За последние годы «Авангард» стал для меня семьёй. Есть ли планы на НХЛ? Завтра уезжаю в сборную, сейчас все мысли о сборной. Есть клубы, которые интересуются, но не хочу сейчас это обсуждать.



Хотели выиграть Кубок Гагарина, но не получился финал. Но считаю, что мы добились неплохого результата. С Бобом Хартли работалось отлично. Он большой профессионал и большой человек. Простой, с ним очень легко найти общий язык. Персонал, руководство — все делали одну работу», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Кто из России уедет в НХЛ? У кого-то мечта, другие хотят развести клубы КХЛ Из России в Северную Америку планирует отчалить солидный десант.