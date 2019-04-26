ЦСКА заинтересован в переходе защитника «Виннипега» Богдана Киселевича

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, заинтересован ли «армейский» клуб в возвращении защитника «Виннипег Джетс» Богдана Киселевича и защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Игоря Ожиганова.

«С полной уверенностью можно сказать, что ваш вопрос соответствует действительности. Киселевич и Ожиганов возвращаются в КХЛ. Могу сказать сухо и точно: ЦСКА проявляет интерес к Богдану Киселевичу. Наверное, многие клубы заинтересованы в Богдане, он же свободный агент», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне 29-летний Киселевич провёл 32 игры за «Флориду Пантерз» и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-3». После обмена в «Джетс» Богдан ни разу не вышел на лёд в составе канадской команды.