Хансен покинет ЦСКА, Попову предложен новый контракт

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о будущем нападающих Янника Хансена, Грега Скотта и Александра Попова.



«Что с контрактами Хансена и Скотта? Давайте скажем так, чтобы быть точными. Хансен свою карьеру в ЦСКА заканчивает. По Скотту вопрос открыт. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с тренерским штабом, в ближайшее время решение будет принято.



Что касается Попова, то мы сделали ему предложение. Надеюсь, что он его примет», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В этом сезоне Хансен провёл 54 матча в составе ЦСКА и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «+15». На счету Скотта 55 игр и 18 (10+8) баллов при показателе полезности «+14». Попов провёл 57 матчей, набрал 17 (4+14) очков и заработал показатель полезности «+18».