Есмантович: ЦСКА не должен играть со «Спартаком» на одной арене

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что «армейцы» и «Спартак» не должны проводить матчи КХЛ на одном стадионе. Ранее стало известно, что красно-белые продолжат выступать на «ЦСКА-Арене», договор подписан на два года.



«В очередной раз могу сказать лишь одно. То решение, которое было принято собственниками дворца спорта, не является моим решением. Я даже рядом не стою здесь с советами, потому что не могу повлиять.



Конечно, это плохо. ЦСКА не должен играть со «Спартаком» на одной арене. Я говорю это с открытым сердцем. Но, к сожалению, экономические вещи трактуют определённые обстоятельства. Что делать? Принято решение — буду выполнять», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» продолжит играть на «ЦСКА-Арене»