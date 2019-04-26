Деарне и Стольберг покинут «Авангард», Семёнов продлил контракт

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о том, какие хоккеисты покинут омский клуб в межсезонье.



«Если бы у Тальбо был русский паспорт, я бы с удовольствием его оставил. Но иностранца нельзя держать в запасе. Покинут клуб Давид Деарне и Виктор Стольберг, они уже подписали контракты в Швейцарии с «Фрибургом». Сегодня «Авангард» продлил контракты с Кириллом Семёновым и Александром Яремчуком. Все остальные ребята в рабочем процессе, с некоторыми ведутся переговоры о финансовой стороне», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла в четырёх матчах ЦСКА.