Есмантович: с 2020 года ЦСКА будет в тех же условиях, что и все остальные

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о жёстком потолке зарплат.



«Меня называют противником жёсткого потолка зарплат? Ну что значит, я противник потолка зарплат. Я был противником жёсткого потолка по одной простой причине. В своё время планировались Олимпийские игры, которые хотелось выиграть. Был понятен регламент, что не будут играть хоккеисты из НХЛ. Поэтому, чтобы усилить и ЦСКА, и национальную команду, было принято решение о попытке возвращения игроков из Америки. Это решение было принято мной, руководством клуба и наблюдательным советом.



Вернуть игроков из Америки на один год по щелчку пальцев очень сложно. Почему? Потому что люди находятся в Америке. Неважно, получается у них там или нет. Может быть, тут и условия лучше, но там другая жизнь. Это серьёзное решение. И когда такое решение воплощается в жизнь, то было ясно и понятно, что минимальный срок контракта – это три года. По концепции лиги на третий сезон ЦСКА не вписывался в потолок, потому я и был против. Я выходил в лигу и говорил об этом. КХЛ пошла навстречу и передвинула потолок на один сезон.



С 2020 года ЦСКА будет как все. Мы будем в тех же условиях. От себя могу сказать, что это тяжело. Тяжело попасть в 900 млн рублей и иметь при этом чемпионскую команду. Когда принималось решение о потолке зарплат, то на тот момент 900 млн рублей были эквивалентны $ 30 млн. Когда произошло то, что и произошло, то есть поменялась политическая жизнь и Крым стал российским, случились определённые экономические вещи. Это усугубило ту ситуацию, в которой нам придётся быть. Но это ничего не меняет. Выиграет тот, кто сможет оптимизироваться и собрать правильный состав», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Есмантович: в этом сезоне ЦСКА не потратил на комплектование состава ни копейки