Крылов: строительство арены в Омске должно стартовать в начале 2020 года

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, как обстоит ситуация с ареной в Омске.



«Я предпочитаю не строить планы, а озвучивать, что уже сделано. Это год был продуктивным с точки зрения поиска решения о том, что делать с ареной в Омске. Мы провели несколько экспертиз, чтобы решить, сможем мы восстановить старую или нужно строить новую. Приняли решение строить новую. Затем мы взглянули, что мы можем построить с точки зрения скорости и качества в ближайшее время. Первый вопрос о вместимости: не меньше 12 тысяч. Это минимум, на что рассчитываем.



Для нас есть несколько критериев, которые будут учтены в процессе проектирования арены. Во-первых, это удобство зрителей в самой чаше стадиона. Можно привести в пример арену в Астане, с точки зрения просмотра хоккея, она идеальная в КХЛ. Мы взяли его за основу. Второе – удобство для зрителей вне чаши. Это фудкорты, зоны отдыха, в том числе и для детей. У нас есть общее представление, как это должно быть. Намного лучше, чем было раньше. И третье, очень важное – вход и выход зрителей. Арена не должна иметь всего один вход. Эти принципы заложены в проектирование, к которому мы приступили. Этим полностью занимается «Газпромнефть», и я надеюсь, что в ближайшее время, мы назовём точные сроки выхода проекта. Нам важно ещё и эстетически хорошо спроектировать. Скоро вы узнаете, когда это случится.



По моим ощущениям, на стройку мы должны выйти в начале следующего года. На том же самом месте, где и был прежний стадион. МЧМ в 2023 году – это самое главное, под этот турнир мы и хотим построить арену. Дмитрий Медведев как раз и подписал документ о выделении средств федерального бюджета для строительства. Самостоятельно «Газпромнефти» стадион не построить», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Арена-Омск» будет снесена, на её месте построят новую арену