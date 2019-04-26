Хартли: у «Авангарда» одна задача — Кубок Гагарина

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги прошедшего сезона. В финале Кубка Гагарина омская команда проиграла со счётом 0-4 ЦСКА.



«Для меня огромная честь быть частью «Авангарда». Очень рад, что присоединился к этому клубу. После беседы прошлым летом с Ильёй Ковальчуком, Александром Крыловым, Максимом Сушинским у меня не было сомнений, что ближайшее будущее я хочу связать с «Авангардом». У нас произошла печальная ситуация с ареной, я до сих пор помню, как нас провожали болельщики в сезон, это было очень грустно. Но я хочу отдать должное руководству и службе маркетинга, они проделали невероятную работу при переезде. Нам было комфортно в Балашихе.



Я не ставлю минимальных целей, у нас одна задача — это Кубок Гагарина. Но есть ещё много команд, которые хотят его выиграть. Гарантирую, что мы будем работать каждый день, чтобы производить высокий продукт, и подавать всем пример. Многие игроки показали отличный прогресс в этом сезоне, позволили нам обеспечить глубину состава. Мы прошли сильные клубы: «Ак Барс», «Барыс», «Салават». Они захотят в следующем сезоне выступить лучше. Но и «Авангард» будет бороться только за Кубок Гагарина», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хартли: меня ждут долгие вечера, в ходе которых буду искать способ обыграть ЦСКА