Сушинский: Бобков – сильный голкипер, «Авангард» не ищет вратаря-легионера

Президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил, что клуб не ищет вратаря-легионера.



«Тренер по физической подготовке Брэндон Бови подписал вчера двухлетний контракт, он остаётся в «Авангарде». На него претендовала масса клубов, но он решил ничего не менять, и это показывает, какая у нас великолепная обстановка в клубе.



Что касается вратарской линии, то Игорь Бобков показал, что он может быть сильным вратарём, и сейчас мы не ищем голкипера-легионера», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла в четырёх матчах ЦСКА.