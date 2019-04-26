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Сушинский: Бобков – сильный голкипер, «Авангард» не ищет вратаря-легионера

Сушинский: Бобков – сильный голкипер, «Авангард» не ищет вратаря-легионера
Хоккей / КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил, что клуб не ищет вратаря-легионера.

«Тренер по физической подготовке Брэндон Бови подписал вчера двухлетний контракт, он остаётся в «Авангарде». На него претендовала масса клубов, но он решил ничего не менять, и это показывает, какая у нас великолепная обстановка в клубе.

Что касается вратарской линии, то Игорь Бобков показал, что он может быть сильным вратарём, и сейчас мы не ищем голкипера-легионера», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла в четырёх матчах ЦСКА.

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