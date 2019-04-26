Новый контракт Семёнова с «Авангардом» рассчитан на два года

Официальный сайт «Авангарда» информирует о продлении контракта с нападающим Кириллом Семёновым. Ранее о подписании нового соглашения сообщил президент омского клуба Максим Сушинский. Контракт рассчитан на два года.



В сезоне-2018/19 24-летний хоккеист отыграл 62 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Он забросил 15 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «+5» и 16 штрафных минутах. В плей-офф на счету Семёнова 9 (3+6) очков в 19 играх при показателе полезности «+3».



В КХЛ Кирилл защищал цвета двух клубов — «Авангарда» и новокузнецкого «Металлурга». Всего в лиге провёл 291 матч и набрал 111 (51+60) очков.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла в четырёх матчах ЦСКА.