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Роман Йози и Янник Вебер усилят сборную Швейцарии на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Роман Йози и Янник Вебер усилят сборную Швейцарии на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитники «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози и Янник Вебер примут участие в чемпионате мира, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

В нынешнем сезоне 28-летний Йози провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 15 заброшенных шайб и 41 голевая передача. В плей-офф швейцарский хоккеист принял участие в шести играх и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1».

30-летний Вебер сыграл в 62 матчах регулярки, отметившись двумя голами и шестью передачами при показателе полезности «+7».

Сборная Швейцарии попала в одну группу с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

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