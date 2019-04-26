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ЧМ-2019: форвард «Тампы» Палат принял приглашение сборной Чехии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: форвард «Тампы» Палат принял приглашение сборной Чехии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат принял приглашение сборной Чехии для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Словакии. Планируется, что 28-летний хоккеист также выступит на четвёртом этапе Евротура, который пройдёт со 2 по 5 мая в Брно.

Календарь чемпионата мира — 2019

«Мы договорились с Палатом и Фроликом, что они выступят на домашнем этапе Евротура в Брно», — приводит слова генерального менеджера сборной Чехии Петра Недведа isport.cz.

В нынешнем сезоне Палат принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата. Он забросил восемь шайб и отдал 26 результативных передач при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету чешского игрока одна заброшенная шайба в четырёх матчах при показателе полезности «-2».

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