Бекстрём: не знаю, сыграю ли я на ЧМ. Для начала нужно пройти медосмотр

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём пока не определился с тем, будет ли он выступать на чемпионате мира в Словакии. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019



«Не знаю, сыграю ли я на чемпионате мира. По правде говоря, чувствую себя немного измотанным. Для начала необходимо пройти медицинское обследование, а уже потом думать о том, поеду я на чемпионат мира или нет», — приводит слова шведа в своём «твиттере» обозреватель Изабель Хуршудян.



«Вашингтон» не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф, уступив в семи матчах «Каролине Харрикейз». В решающей игре «столичные» дважды вели с разницей в две шайбы, но проиграли во втором овертайме.