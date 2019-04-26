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Бекстрём: не знаю, сыграю ли я на ЧМ. Для начала нужно пройти медосмотр

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Бекстрём: не знаю, сыграю ли я на ЧМ. Для начала нужно пройти медосмотр
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём пока не определился с тем, будет ли он выступать на чемпионате мира в Словакии. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

«Не знаю, сыграю ли я на чемпионате мира. По правде говоря, чувствую себя немного измотанным. Для начала необходимо пройти медицинское обследование, а уже потом думать о том, поеду я на чемпионат мира или нет», — приводит слова шведа в своём «твиттере» обозреватель Изабель Хуршудян.

«Вашингтон» не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф, уступив в семи матчах «Каролине Харрикейз». В решающей игре «столичные» дважды вели с разницей в две шайбы, но проиграли во втором овертайме.

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