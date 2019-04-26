«Фрибург» подтвердил переход Деарне и Стольберга

Экс-нападающие «Авангарда» Давид Деарне и Виктор Стольберг продолжат карьеру во «Фрибурге», информирует официальный сайт швейцарского клуба. Ранее об этом сообщил президент омского клуба Максим Сушинский.



В прошедшем сезоне Стольберг принял участие в 29 матчах в регулярном чемпионате КХЛ. 33-летний швед забросил семь шайб, отдал четыре голевые передачи, заработал показатель полезности «-3». В плей-офф на счету скандинавского хоккеиста 5 (3+2) очков в 18 матчах при показателе полезности «-6» и 40 штрафных минутах.



У 32-летнего Деарне 58 матчей в регулярке, в которых он набрал 28 (7+12) очков и заработал показатель полезности «-4». В 18 играх плей-офф на счету канадца семь голевых передач при показателе полезности «-8».