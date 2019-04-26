«Локомотив» продлил контракты с Апальковым и Накладалом

«Локомотив» продлил контракт с защитником Якубом Накладалом и нападающим Даниилом Апальковым на один год, сообщает пресс-служба «железнодорожников». Ранее «Чемпионат» сообщал о продлении соглашения с Накладалом.



В сезоне-2018/19 31-летний чех провёл 61 матч в составе «Локомотива» и стал самым результативным (27 очков) среди защитников и самым бросающим (182 броска) игроком «железнодорожников». Помимо этого, он заблокировал 82 броска, что является одним из лучших показателей в команде.



Минувший сезон получился довольно необычным у Апалькова: в большинстве матчей он выходил на лёд в качестве 13-го форварда, но даже при ограниченном игровом времени смог принести команде максимальную пользу, став пятым бомбардиром клуба в регулярном чемпионате (24 очка). Прошедший плей-офф Кубка Гагарина также можно занести в актив — с 4 голами в 11 играх 27-летний хоккеист стал лучшим снайпером «Локомотива».

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