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Давыдов: не думаю, что игроки из НХЛ заранее получат преимущество в сборной

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Давыдов: не думаю, что игроки из НХЛ заранее получат преимущество в сборной
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Словакии.

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«По именам, скорее всего, у сборной России будет сильнейшая команда. Но опять-таки с прогнозами торопиться не надо — играют не имена, а команды. Мы много раз в этом убеждались — и в клубном хоккее, и в национальном.

Это сюрприз, что мы получили такое мощное усиление из-за океана. В НХЛ, похоже, привезли старика Хоттабыча — в плей-офф фавориты валятся, аутсайдеры их громят. Таких событий нам в КХЛ немного не хватает, в том же финале мне многое стало ясно уже в середине серии.

Конкуренция за места в нашей команде будет высочайшей, но я не думаю, что игроки из НХЛ заранее получат какое-то преимущество. Всё должно быть на равных», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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Новичков, похоже, не будет. При таком комплектовании игрокам из КХЛ нужно при первой же возможности уезжать за океан.
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