Давыдов: не думаю, что игроки из НХЛ заранее получат преимущество в сборной

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Словакии.

Календарь чемпионата мира — 2019

«По именам, скорее всего, у сборной России будет сильнейшая команда. Но опять-таки с прогнозами торопиться не надо — играют не имена, а команды. Мы много раз в этом убеждались — и в клубном хоккее, и в национальном.



Это сюрприз, что мы получили такое мощное усиление из-за океана. В НХЛ, похоже, привезли старика Хоттабыча — в плей-офф фавориты валятся, аутсайдеры их громят. Таких событий нам в КХЛ немного не хватает, в том же финале мне многое стало ясно уже в середине серии.



Конкуренция за места в нашей команде будет высочайшей, но я не думаю, что игроки из НХЛ заранее получат какое-то преимущество. Всё должно быть на равных», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.