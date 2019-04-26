Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Михайлов: хочу, чтобы в будущем КХЛ убирала как можно меньше российских команд

Михайлов: хочу, чтобы в будущем КХЛ убирала как можно меньше российских команд
Хоккей / КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ.

«Считаю, что прошедший сезон КХЛ получился интересным, особенно концовка плей-офф. Появилось много хороших хоккеистов и самобытных команд. Мне запомнились своей игрой «Автомобилист», московское «Динамо» и, конечно, ЦСКА. «Армейский» клуб уже был чемпионом России и вот теперь завоевал Кубок Гагарина.

Весь сезон болельщики наблюдали интересные игры, в которых команды отдавались борьбе. Хочу, чтобы в будущем КХЛ убирала из состава участников как можно меньше российских команд, а иностранные клубы составляли бы в лиге реальную конкуренцию, как, например, «Йокерит» и «Барыс» в прошедшем сезоне», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.

Почему КХЛ не стала резать по живому. Лигу могут заполнить азиаты
Опять романтические мечты о продвижении на Запад и Восток. Неужели это действительно нам нужно?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент