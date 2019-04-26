Михайлов: хочу, чтобы в будущем КХЛ убирала как можно меньше российских команд

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ.



«Считаю, что прошедший сезон КХЛ получился интересным, особенно концовка плей-офф. Появилось много хороших хоккеистов и самобытных команд. Мне запомнились своей игрой «Автомобилист», московское «Динамо» и, конечно, ЦСКА. «Армейский» клуб уже был чемпионом России и вот теперь завоевал Кубок Гагарина.



Весь сезон болельщики наблюдали интересные игры, в которых команды отдавались борьбе. Хочу, чтобы в будущем КХЛ убирала из состава участников как можно меньше российских команд, а иностранные клубы составляли бы в лиге реальную конкуренцию, как, например, «Йокерит» и «Барыс» в прошедшем сезоне», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.