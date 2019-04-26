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Форвард «Вашингтона» Хагелин не сыграет за Швецию на чемпионате мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард «Вашингтона» Хагелин не сыграет за Швецию на чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин не будет выступать на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Том Гуллитти.

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Шведский хоккеист, который летом станет свободным агентом, пока не решил вопрос с новым контрактом. В случае если игрока пригласят в сборную, он откажется, поскольку не хочет рисковать здоровьем.

В сезоне-2018/19 30-летний швед провёл 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Вашингтона», «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Он забросил пять шайб и отдал 14 голевых передач. В плей-офф на счету игрока одна голевая передача в семи играх.

Швеция на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

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