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Олимпийская сборная России разгромила норвежцев на турнире в Санкт-Петербурге

Олимпийская сборная России разгромила норвежцев на турнире в Санкт-Петербурге
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России провела стартовый матч на международном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Олега Браташа обыграли сборную Норвегии U25 со счётом 7:1.

В первом периоде хозяева дважды огорчили норвежскую команду. Сначала точным броском отметился Андрей Кузьменко, а затем ворота гостей поразил Святослав Гребенщиков. На 25-й минуте Никита Михайлов реализовал численный перевес, на что норвежцы ответили голом Хенрика Кнольда. Артём Швец-Роговой забросил шайбу в формате «5 на 4» за три секунды до окончания второго периода. В заключительной двадцатиминутке Михаил Мальцев укрепил преимущество сборной России. Чуть позже Кузьменко оформил дубль, а седьмую шайбу в ворота гостей отправил Григорий Денисенко.

Товарищеские матчи (сборные)
26 апреля 2019, пятница. 19:30 МСК
Россия (олимп.)
7 : 1
2:0, 2:1, 3:0
Норвегия U25
1:0 – Кузьменко (Демидов, Мальцев) – 02:00 (5x5), 2:0 – Гребенщиков (Михайлов, Кудако) – 07:26 (5x5), 3:0 – Михайлов (Швец-Роговой, Гребенщиков) – 24:51 (5x4), 3:1 – Кнольд – 37:15 (4x5), 4:1 – Швец-Роговой (Кудако) – 39:57 (5x4), 5:1 – Мальцев (Алтыбармакян, Рыков) – 42:02 (5x5), 6:1 – Кузьменко (Рыков, Алтыбармакян) – 52:05 (5x5), 7:1 – Денисенко (Козловский) – 53:24 (5x5)
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