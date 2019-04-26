Олимпийская сборная России разгромила норвежцев на турнире в Санкт-Петербурге

Олимпийская сборная России провела стартовый матч на международном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Олега Браташа обыграли сборную Норвегии U25 со счётом 7:1.



В первом периоде хозяева дважды огорчили норвежскую команду. Сначала точным броском отметился Андрей Кузьменко, а затем ворота гостей поразил Святослав Гребенщиков. На 25-й минуте Никита Михайлов реализовал численный перевес, на что норвежцы ответили голом Хенрика Кнольда. Артём Швец-Роговой забросил шайбу в формате «5 на 4» за три секунды до окончания второго периода. В заключительной двадцатиминутке Михаил Мальцев укрепил преимущество сборной России. Чуть позже Кузьменко оформил дубль, а седьмую шайбу в ворота гостей отправил Григорий Денисенко.