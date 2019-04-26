Кузнецов — о состоянии здоровья: русская машина никогда не ломается

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал журналистам о своём самочувствии.



«Здоров ли я? Да, русская машина никогда не ломается», — цитирует хоккеиста в своём «твиттере» обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.



В сезоне-2018/19 26-летний хоккеист принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата. Он забросил 21 шайбу, отдал 51 результативную передачу и заработал показатель полезности «+7». В плей-офф уроженец Челябинска набрал 6 (1+5) очков в семи играх при показателе полезности «–1».



«Вашингтон» не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф, уступив в семи матчах «Каролине Харрикейз». В решающей игре «столичные» дважды вели с разницей в две шайбы, но проиграли во втором овертайме.

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