Овечкин: я могу быть лучше в каждом аспекте, даже в драке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил, что способен прибавить во всех аспектах.



Я могу быть лучше в каждом аспекте. Это касается и действий при игре в обороне. Даже в драке я могу быть лучше», — приводит слова Овечкина обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.



В сезоне-2018/19 33-летний россиянин провёл 81 матч в регулярном чемпионате, забросил 51 шайбу и отдал 38 результативных передач при показателе полезности «+7». В семи играх плей-офф Овечкин заработал показатель полезности «-2» и набрал 9 (4+5) результативных баллов.



«Вашингтон» не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф, уступив в семи матчах «Каролине Харрикейз». В решающей игре «столичные» дважды вели с разницей в две шайбы, но проиграли во втором овертайме. В третьем матче серии Овечкин в ходе драки отправил в нокаут соотечественника Андрея Свечникова.

Овечкин, Кузнецов и Дадонов подтвердили участие в чемпионате мира