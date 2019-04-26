Маршан: Аткинсон пытался затупить лезвие моего конька. Очень некрасивый поступок

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал эпизод, возникший в ходе первого матча серии второго раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ). Перед вбрасыванием канадский хоккеист умышленно наступил на клюшку нападающему «мундиров» Кэму Аткинсону и повредил её.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

«На самом деле Аткинсон пытался затупить лезвие моего конька. Если бы ему это удалось, мне пришлось бы отправиться в раздевалку, чтобы наточить лезвие. Очень некрасивый поступок с его стороны», — цитирует Маршана журналист Дэн Роузен.



«Бостон» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Второй матч пройдёт на площадке «медведей». В финале Восточной конференции победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз».