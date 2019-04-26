Аткинсон: если бы Маршан лизнул меня, возможно, я бы сделал то же самое

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал эпизод, возникший в ходе первого матча серии второго раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ). Перед вбрасыванием нападающий «медведей» Брэд Маршан умышленно наступил на клюшку нападающему «мундиров» и повредил её.



«По крайней мере, он тебя не лизнул», — сказал один из журналистов, обращаясь к Аткинсону.



«Конечно, мне бы это не понравилось. Возможно, я бы лизнул его в ответ, не знаю», — пошутил хоккеист «Коламбуса».



В прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли Маршан лизнул щёку нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Лео Комарова. Во втором раунде плей-офф Брэд повторил такой же трюк с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райаном Кэллаханом.



«Бостон» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Второй матч пройдёт на площадке «медведей».

«Лизать нельзя». Маршан зацеловал Комарова и вновь разозлил НХЛ Но он обязательно придумает что-то новое.