«Айлендерс» — «Каролина»: Свечников не принимает участия в первом матче серии

В первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт первый период, счёт ничейный – 0:0. Во встрече не принимает участия российский форвард «ураганов» Андрей Свечников.

Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз». Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров.

В трёх матчах плей-офф на счету второго номера драфта-2018 два гола и результативная передача при показателе полезности «+2».

Напомним, в первом раунде плей-офф «островитяне» обыграли в четырёх матчах «Питтсбург Пингвинз». «Харрикейнз» в семиматчевом противостоянии взяли верх над «Вашингтоном» — действующим чемпионом.