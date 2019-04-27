Буре: в ЦСКА создают максимально комфортную атмосферу для хоккеистов и тренеров

Чемпион мира, лучший бомбардир Олимпиады-98 в Нагано Павел Буре подвёл итоги сезона в КХЛ. Победителем Кубка Гагарина стал ЦСКА, обыгравший в финале со счётом 4-0 «Авангард».

«В первую очередь, поздравляю всех болельщиков, хоккеистов и руководителей ЦСКА. Они очень долго шли к этой победе, показывали отличный хоккей и в предыдущих финалах, но до этого соперник оказывался сильнее. Теперь получилось. Простых матчей в этом финале не было, хорошо, что так сложилось. Главное, что команда добилась результата, прекрасно действовали оборона и вратарь.

Общаюсь с руководством клуба и вижу, насколько серьёзно оно подходит к развитию хоккеистов. И в стратегии, и в тактике, и в маленьких нюансах. Я знаю, что в ЦСКА создают максимально комфортную атмосферу для хоккеистов, тренеров и персонала. Что помогает в развитии игрокам, которые приносят пользу не только клубу, но и сборной, и всему отечественному хоккею», — приводит слова Буре официальный сайт КХЛ.