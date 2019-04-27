Купер, Тротц и Берюбе — претенденты на «Джек Адамс Эворд»

Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера завершившегося регулярного чемпионата НХЛ. На почётную награду «Джек Адамс Эворд» претендуют Джон Купер («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Барри Тротц («Нью-Йорк Айлендерс») и Крэйг Берюбе («Сент-Луис Блюз»), сообщается на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Тампа» выиграла регулярный чемпионат НХЛ, «Айлендерс» заняли четвёртое место в Восточной конференции, а «Сент-Луис» стал пятым на Западе. «Молнии» уже завершили своё выступление в плей-офф, а вот «Айлендерс» и «Блюз» пробились во второй раунд Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» — первые в истории обладатели «Президентс Трофи», вылетевшие из стартового раунда плей-офф всухую. В минувшей регулярке «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы.