«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии

В первом матче серии полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на выезде в первом овертайме взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0.

Три периода вышли безголевыми, а на пятой минуте первого овертайма победу «Каролине» принёс Джордан Стаал. Ассистентами выступили Нино Нидеррайтер и Бретт Песке. Главными героями встречи стали вратари. Голкипер «ураганов» Петр Мразек – первая звезда матча, он оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Робин Ленер отразил 31 бросок из 32.

Посмотреть видео победного гола можно в YouTube на канале Sportsnet.

Андрей Свечников участия в матче не принимал.

«Каролина» повела в серии до четырёх побед. Следующий матч состоится в Нью-Йорке завтра, 28 апреля. Начало – в 22:00 мск.