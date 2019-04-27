OHL: Саморуков оформил хет-трик и стал первой звездой встречи

Защитник клуба хоккейной лиги Онтарио «Гвелф Сторм» Дмитрий Саморуков стал первой звездой встречи с «Саджиноу Спирит» (4:0). В финале конференции команда россиянина уступает 2-3.

В прошедшей встрече на его счету хет-трик и результативная передача при показателе полезности «+3» и 7 бросках в створ. Две шайбы Саморуков забросил в сольных проходах.

Посмотреть видео голов Саморукова можно в официальном «твиттере» клуба.

В 59 матчах регулярного чемпионата на счету Саморукова 45 (10+35) очков при показателе полезности «+36». В плей-офф в его активе 18 (8+10) баллов в 16 встречах при показателе полезности «+10» Россиянин – второй бомбардир лиги среди защитников.

На драфте 2017 года Дмитрий был задрафтован «Эдмонтоном» под общим 84-м номером. В январе 2019 года в составе молодёжной сборной России он стал бронзовым призёром чемпионата мира.